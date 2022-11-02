Подготовка к похоронам сельчанки закончилась смертью ее сожителя

02.11.2022 | 17:18

В Пензенской области завершено расследование криминального инцидента, произошедшего в одном из сел Неверкинского района.

Обвиняемый, 31-летний мужчина, приехал 18 августа проводить в последний путь умершую накануне сестру.

Увидев в доме нетрезвого сожителя женщины, он обвинил того в смерти родственницы, так как гражданские супруги вместе выпивали. Упреки переросли в рукоприкладство. Нанеся оппоненту несколько ударов по голове и лицу, мужчина вышел из дома.

Вечером следующего дня соседи обнаружили избитого сельчанина мертвым. Как выяснилось, он скончался на месте происшествия от травмы головы.

Злоумышленника, признавшего вину, после задержания заключили под стражу. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.