Криминал

В Неверкинском районе мужчина погиб сразу после смерти подруги

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В Неверкинском районе расследуют гибель 55-летнего сельчанина. Мужчина скончался на следующий день после смерти сожительницы.

Как установили следователи, утром 18 августа сельчанин, будучи пьяным, находился дома в одном из сел. Для организации похорон женщины к нему пришли гости: 31-летний брат умершей и его приятель.

Первый, увидев сожителя сестры в нетрезвом состоянии, разозлился и начал выяснять отношения с ним. Конфликт перерос в драку, гость осыпал хозяина градом ударов по голове и лицу.

Сельчанин получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте инцидента, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Агрессора задержали и предъявили ему обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчину, который ранее привлекался к ответственности за побои и угрозу убийством, заключили под стражу.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

УЖОС

Гость||

Гость писал(a):

УЖОС
Курво! Пердоле!


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