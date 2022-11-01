Сердобчанин угнал машину знакомого, чтобы покатать подругу

До пяти лет лишения свободы грозит 24-летнему жителю Сердобска, прокатившемуся с ветерком на чужой машине.
В ночь на 30 августа нетрезвый сердобчанин решил воспользоваться автомобилем ВАЗ-2115 своего знакомого, припаркованным в проезде Степана Разина. Он знал, где лежит ключ зажигания, взял его, запустил мотор и угнал транспортное средство.
Сначала молодой человек покатал на «пятнадцатой» знакомую, которая не подозревала, что машина в угоне. Потом оставил ВАЗ у дома своего товарища в селе Карповка и отправился спать.
В тот же день автомобиль обнаружили сотрудники полиции. Угонщик признал вину.
«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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