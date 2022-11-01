Сердобчанин угнал машину знакомого, чтобы покатать подругу

01.11.2022 | 09:19

До пяти лет лишения свободы грозит 24-летнему жителю Сердобска, прокатившемуся с ветерком на чужой машине.

В ночь на 30 августа нетрезвый сердобчанин решил воспользоваться автомобилем ВАЗ-2115 своего знакомого, припаркованным в проезде Степана Разина. Он знал, где лежит ключ зажигания, взял его, запустил мотор и угнал транспортное средство.

Сначала молодой человек покатал на «пятнадцатой» знакомую, которая не подозревала, что машина в угоне. Потом оставил ВАЗ у дома своего товарища в селе Карповка и отправился спать.

В тот же день автомобиль обнаружили сотрудники полиции. Угонщик признал вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.