Сетевое издание|18+|Понедельник|24 окт 2022|18:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Вооруженный шилом мужчина вымогал деньги у жителей Колышлея

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Неоднократно судимый 35-летний житель села Колтовского Колышлейского района может быть наказан за вымогательство с применением насилия.

Согласно материалам дела, 11 февраля у дома на улице Железнодорожной в Колышлее мужчина повстречал знакомого и потребовал отдать ему 15 000 рублей. Эту сумму сельчанину якобы задолжал сын жертвы.

Мужчина отказал агрессору, за что получил удар шилом в плечо и кулаком в голову.

«Опасаясь возможности дальнейшего применения насилия, потерпевший был вынужден выполнить незаконные требования и передать вымогателю денежные средства в обозначенной сумме», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Второе преступление сельчанин совершил чуть позже в том же месяце. Он явился в офис владельца сервиса такси в Колышлее и потребовал от коммерсанта ежедневно отдавать ему по 30 рублей за каждого работающего водителя. В противном случае вымогатель применит насилие.

«Получив отказ, он нанес потерпевшему не менее одного удара шилом в область брюшной полости, причинив колотую рану и кровоподтек на передней брюшной стенке, не повлекшие вреда здоровью», - сообщила Светлана Артамонова.

После этого злоумышленник попытался убежать с места преступления, но был задержан полицией.

Свою вину в вымогательстве мужчина не признал. Он рассказал, что удары и раны нанес пострадавшим по неосторожности во время конфликта.

Сейчас сельчанин находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Вымогателю грозит до семи лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте