Вооруженный шилом мужчина вымогал деньги у жителей Колышлея

24.10.2022 | 17:16

Неоднократно судимый 35-летний житель села Колтовского Колышлейского района может быть наказан за вымогательство с применением насилия.

Согласно материалам дела, 11 февраля у дома на улице Железнодорожной в Колышлее мужчина повстречал знакомого и потребовал отдать ему 15 000 рублей. Эту сумму сельчанину якобы задолжал сын жертвы.

Мужчина отказал агрессору, за что получил удар шилом в плечо и кулаком в голову.

«Опасаясь возможности дальнейшего применения насилия, потерпевший был вынужден выполнить незаконные требования и передать вымогателю денежные средства в обозначенной сумме», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Второе преступление сельчанин совершил чуть позже в том же месяце. Он явился в офис владельца сервиса такси в Колышлее и потребовал от коммерсанта ежедневно отдавать ему по 30 рублей за каждого работающего водителя. В противном случае вымогатель применит насилие.

«Получив отказ, он нанес потерпевшему не менее одного удара шилом в область брюшной полости, причинив колотую рану и кровоподтек на передней брюшной стенке, не повлекшие вреда здоровью», - сообщила Светлана Артамонова.

После этого злоумышленник попытался убежать с места преступления, но был задержан полицией.

Свою вину в вымогательстве мужчина не признал. Он рассказал, что удары и раны нанес пострадавшим по неосторожности во время конфликта.

Сейчас сельчанин находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Вымогателю грозит до семи лет лишения свободы.