В Пензе задержали фигуранта мошеннической схемы

24.10.2022 | 21:07

Семь эпизодов и около миллиона рублей ущерба. Пензенские полицейские выясняют все детали работы мошеннической группы. Преступники звонили потерпевшим под видом их родственников, заявляли, что попали в аварию, и просили помочь финансово. За деньгами приезжал курьер.

«Там всегда по-разному. Мне говорили, допустим, вот 100 тысяч - две тысячи себе оставляешь, остальное переводишь. Сколько говорили, я столько оставлял себе», - рассказал подозреваемый.

Прочее отправлял подельникам. Схема стара как мир. Одна из потерпевших, пожилая женщина, денег лишилась за считанные минуты.

«С лестницы передала ему этот сверточек. Я еще ему говорю: нажимай давай лифт-то, а лифт у нас что-то долго не открывается. Он постоял, затушевался: «Я побегу по лестнице» - и побежал вниз», - сообщила потерпевшая.

Когда созвонилась со своими настоящими родственниками, поняла, что стала жертвой мошеннической схемы.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель Саратовской области 1991 года рождения», - пояснила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Дарья Горшкова.

Вину свою он признал, в содеянном раскаялся. Однако парню все равно грозит наказание.