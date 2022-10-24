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Криминал

Сердобчанин подарил возлюбленной краденый букет роз

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Не желтые тюльпаны, а розовые розы вполне могут стать вестником разлуки. А точнее, причиной долгого расставания мужчины с видео с его возлюбленной. На что только не пойдет настоящий рыцарь, чтобы порадовать свою избранницу, даже на преступление. Средь бела дня на глазах продавцов и под чутким взором камеры наблюдения мужчина украл охапку цветов.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сердобскому району в результате проведенных мероприятий установили лицо, причастное к совершению преступления. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции», - сообщил врио начальника группы дознания ОМВД России по Сердобскому району Руслан Котиев.

Там он и рассказал душещипательную историю. Жену любит, хотел порадовать ненаглядную, но вот финансовое положение подкачало. Выход нашел один - пойти на преступление. 47 прекрасных цветов житель Сердобска все же вручил своей супруге, но этот подарок обойдется ему весьма дорого.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметил Руслан Котиев.

Есть вероятность, что ближайшие два года ценитель роз проведет за колючей проволокой. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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