В Пензе задержали похитителя дорогого алкоголя и сухофруктов

В Пензе для задержания мужчины, обокравшего магазин, пришлось привлекать Росгвардию. Инцидент произошел вечером во вторник, 18 октября, в супермаркете Spar на улице Суворова.
«В 20:10 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в одном из магазинов города была совершена кража. Сотрудники вневедомственной охраны, патрулирующие Ленинский район, незамедлительно прибыли к месту предполагаемого происшествия», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.
Работники охраны рассказали, что покупатель (им оказался 37-летний мужчина) взял с витрины бутылку дорогостоящего алкоголя и сухофрукты, положил их в сумку и попытался выйти из торгового зала, не оплатив товары.
Однако его поступок попал на камеру видеонаблюдения и не остался незамеченным. Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные деяния.
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