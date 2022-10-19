В Пензе задержали похитителя дорогого алкоголя и сухофруктов

19.10.2022 | 09:55

В Пензе для задержания мужчины, обокравшего магазин, пришлось привлекать Росгвардию. Инцидент произошел вечером во вторник, 18 октября, в супермаркете Spar на улице Суворова.

«В 20:10 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в одном из магазинов города была совершена кража. Сотрудники вневедомственной охраны, патрулирующие Ленинский район, незамедлительно прибыли к месту предполагаемого происшествия», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Работники охраны рассказали, что покупатель (им оказался 37-летний мужчина) взял с витрины бутылку дорогостоящего алкоголя и сухофрукты, положил их в сумку и попытался выйти из торгового зала, не оплатив товары.

Однако его поступок попал на камеру видеонаблюдения и не остался незамеченным. Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные деяния.