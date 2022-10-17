В магазине в Пензе двое мужчин подрались и разбили прилавок

В Пензе двое мужчин устроили драку в продуктовом магазине. Инцидент произошел в субботу, 15 октября, в микрорайоне ГПЗ-24.
«В 02:20 патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о драке на улице Антонова. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих конфликтующих мужчин», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.
Оказалось, оба нарушителя общественного спокойствия были нетрезвы. Между ними завязался словесный конфликт, переросший в рукоприкладство.
В итоге 29-летний мужчина ударил оппонента в лицо, тот упал и разбил прилавок.
Росгвардейцы задержали обоих граждан и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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