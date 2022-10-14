В области помощь родственнице стала подарком для мошенника

14.10.2022 | 21:12

Думала, что дает деньги в долг, а оказалось - перевела мошеннику. Родственница попросила в одной из социальных сетей 3 500 рублей. Никакого подвоха жительница Пензенского района не заметила, так что решила ей помочь.

«К сообщению была приложена фотография карты, на карте было указано ее имя, поэтому я, поверив, перевела», - рассказала потерпевшая.

А затем выяснилось, что страницу родственницы взломали и денег она не просила. Женщина обратилась в полицию.

«По данному факту в отделении дознания ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила старший дознаватель ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

Причастных к совершению мошенничества устанавливают.