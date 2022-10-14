Криминал

В области помощь родственнице стала подарком для мошенника

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Думала, что дает деньги в долг, а оказалось - перевела мошеннику. Родственница попросила в одной из социальных сетей 3 500 рублей. Никакого подвоха жительница Пензенского района не заметила, так что решила ей помочь.

«К сообщению была приложена фотография карты, на карте было указано ее имя, поэтому я, поверив, перевела», - рассказала потерпевшая.

А затем выяснилось, что страницу родственницы взломали и денег она не просила. Женщина обратилась в полицию.

«По данному факту в отделении дознания ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила старший дознаватель ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

Причастных к совершению мошенничества устанавливают.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте