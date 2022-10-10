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Криминал

Пензячка лишилась крупной суммы, испугавшись за банковский счет

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Жительница города Пензы доверилась неизвестному мужчине и потеряла более трех миллионов рублей. Злоумышленник позвонил ей по телефону, представился сотрудником финансовой организации и напугал подозрительными операциями, якобы происходящими по ее банковскому счету.

«И чтобы пресечь данные действия, женщине необходимо оформить кредит и все деньги перевести на безопасный счет. Пензячка поверила лжесотруднику банка и выполнила все его указания», - отметила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

В течение нескольких дней она брала в различных банках города кредиты и переводила средства на телефонные номера и счета, продиктованные мошенником. Осознание пришло после.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните, обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупредила Мария Пчелинцева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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