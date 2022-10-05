В Пензе коноплевода с товарищем ждет суд за продажу урожая

05.10.2022 | 14:34

Двое жителей Пензы, ранее не имевшие трений с законом, предстанут перед судом. Им инкриминируется незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору. А один из подельников обвиняется еще и в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

По версии следствия, в мае этого года 40-летний пензенец, живший в 5-м Виноградном проезде, через интернет купил семена конопли и вырастил в квартире четыре куста. Из растений он изготовил марихуану массой более 200 г.

В августе мужчина договорился со своим 43-летним приятелем о совместной продаже части урожая. 18 августа в салоне автомобиля Mercedes ML 320 на улице Бакунина друзья продали 4,36 г марихуаны потребителю наркотиков. Однако в тот же день правоохранители покупателя задержали и изъяли у него приобретенный товар.

Затем настала очередь продавца-коноплевода. При обыске его машины и квартиры были обнаружены оставшаяся марихуана, весы и пластиковые ведра с грунтом для выращивания растений.

«Обвиняемые вину признали. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.