В Пензенской области бизнесмена будут судить за смерть человека

04.10.2022 | 08:13

В Кузнецке индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по делу о гибели человека.

Трагедия произошла 14 июня на строительной площадке на улице Рабочей. По версии следствия, бизнесмен, фактически ответственный за охрану труда, дал 63-летнему мужчине, по договоренности работавшему у него каменщиком, устное указание обустраивать межкомнатные перегородки на седьмом этаже будущего многоквартирного дома.

«При этом мужчина не прошел обучение безопасным методам работы на высоте, проверку знаний требований охраны труда, не был обеспечен специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поднимаясь на строительные леса (ограждение отсутствовало), мужчина выпал в проем незастекленного окна и разбился насмерть.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование закончили, материалы направили в суд.

Если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.