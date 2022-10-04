Криминал

В Пензенской области бизнесмена будут судить за смерть человека

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по делу о гибели человека.

Трагедия произошла 14 июня на строительной площадке на улице Рабочей. По версии следствия, бизнесмен, фактически ответственный за охрану труда, дал 63-летнему мужчине, по договоренности работавшему у него каменщиком, устное указание обустраивать межкомнатные перегородки на седьмом этаже будущего многоквартирного дома.

«При этом мужчина не прошел обучение безопасным методам работы на высоте, проверку знаний требований охраны труда, не был обеспечен специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поднимаясь на строительные леса (ограждение отсутствовало), мужчина выпал в проем незастекленного окна и разбился насмерть.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование закончили, материалы направили в суд.

Если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте