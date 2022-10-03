Ослепил свет фар: колышлеец ответил за смертельное ДТП

03.10.2022 | 18:00

66-летнему жителю Колышлейского района не удалось доказать свою невиновность в смертельном ДТП.

Авария произошла 29 января около 17:40 на 35-м километре дороги Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск – Беково. Сельчанин был за рулем ВАЗ-2170 и двигался по неосвещенному участку. Он не выбрал безопасную скорость, оказался ослеплен светом фар встречного автомобиля, оказался на встречной полосе и врезался в ВАЗ-2110 под управлением 41-летнего водителя.

«В результате неосторожных действий виновника ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110 оказался зажат внутри транспортного средства и получил тяжкие телесные повреждения, от которых через несколько дней скончался в лечебном учреждении», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину в ДТП мужчина не признал. Он пояснил, что имеет 35-летний стаж вождения и обладает хорошим зрением. В тот день шел мелкий снег, дорожное покрытие не везде просматривалось, было скользко.

«Ему навстречу двигался автомобиль с включенным дальним светом фар, что его ослепило. Он зажмурил глаза от испуга и нажал на педаль тормоза, после чего почувствовал сильный удар от столкновения. В это время руль он не поворачивал. Само столкновение и автомобиль, с которым столкнулся, он не видел. Утверждал, что сам он на встречную полосу не выезжал», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Однако служители Фемиды опровергли его слова совокупностью доказательств. Кроме того, во время предварительного следствия водитель признавал свою вину в совершении ДТП. Он отмечал, что, возможно, его автомобиль занесло на полосу встречного движения, когда он, ослепленный, нажал на тормоз.

При назначении наказания суд принял во внимание преклонный возраст мужчины, то, что он впервые совершил по неосторожности преступление, относящееся к категории средней тяжести. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Также виновника ДТП обязали выплатить жене погибшего 700 000 рублей компенсации морального вреда.

Колышлеец не согласился с решением и подал апелляцию, но суд вышестоящей инстанции оставил ее без удовлетворения, а приговор - без изменения.