Криминал

В пензенском аэропорту выявили факт хищения

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В Пензе возбуждено уголовное дело о хищении из аэропорта. От преступных действий пострадали очистные системы учреждения.

«Пензенской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения градостроительного законодательства при выполнении работ по контракту, заключенному собственником очистных сооружений для нужд аэропорта г. Пензы», - пояснили представители ведомства в официальном телеграм-канале.

Оказалось, с июля 2019 года по июнь 2022 года из очистных сооружений для стоковых вод неизвестные похитили угольный сорбент, водомерные устройства для учета количества очищенных стоков и экраны для сгона нефтепродуктов на кран-балках.

Материалы проверки направили в транспортную полицию. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование контролируется транспортной прокуратурой.

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