Пензенец лишился около 1,5 млн рублей после телефонного звонка

28.09.2022 | 20:31

49-летний житель Пензы поверил неизвестному человеку, позвонившему ему на телефон, и впоследствии очень сильно об этом пожалел. Мужчина заявил, будто является сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что на имя гражданина злоумышленники хотят получить кредит. А чтобы избежать этого, нужно оформить заем и перевести все средства на безопасный счет.

«Пензенец поверил словам звонившего и, следуя его инструкциям, на следующий день пошел в банк, где через кассира снял со своего счета денежные средства в размере 168 тысяч рублей и всю сумму перевел на шесть абонентских номеров, которые продиктовал незнакомец», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Евгения Мухина.

Но это было только начало большой истории обмана.

«В течение двух дней житель Пензы, находясь под влиянием мошенника, оформил в четырех банках кредиты и также все деньги перевел на банковские карты, указанные злоумышленником. В итоге мужчина перевел мошенникам около полутора миллионов рублей», - рассказала Евгения Мухина.

Полицейские пытаются установить личность мошенника и в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам и не вступать с ними в телефонные разговоры.