В Кузнецке кража продуктов попала на камеры видеонаблюдения

12.09.2022 | 19:25

Житель Тольятти задержан в городе Кузнецке по подозрению в совершении серии краж из магазинов. Мужчина воровал продукты питания. В одной торговой точке на сумму четыре тысячи рублей, в другой - на три.

«Приехавшие на места преступлений полицейские внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что оба преступления совершил один и тот же человек. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Кузнецку установили подозреваемого», - сообщила дознаватель ОМВД России по г. Кузнецку Ирина Юртова.

Мужчина вину свою признал и рассказал, что в Кузнецке был проездом, в магазин заходил за продуктами и изначально собирался их купить. Но что-то пошло не так. Воспользовавшись отсутствием внимания к своей персоне, он спрятал товары под одежду и покинул торговую точку, не расплатившись.

«По данным фактам в отделе дознания ОМВД России по городу Кузнецку возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Ирина Юртова.