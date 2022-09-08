Криминал

В Пензенской области иностранец поддерживал террористов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Вынесен приговор иностранному гражданину, проживавшему в Пензенской области. Он признан причастным к деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Уголовное дело раскрыто следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

Установлено, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram в кругу своих связей, преимущественно выходцев из Центральной Азии, проживающих в Пензенской области, мужчина распространял информационные материалы с целью пропаганды террористической организации и побуждения своих единоверцев к участию в ее деятельности.

Он сформировал устойчивый круг последователей и организовал систематическое изучение идеологии, предполагающей свержение неисламских правительств и повсеместное установление исламской формы правления.

Конечной целью этой деятельности планировалось создание всемирного мусульманского халифата.

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, затем - в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

а кто такие террористы?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он сформировал устойчивый круг последователей и организовал систематическое изучение идеологии, предполагающей свержение неисламских правительств
В России не пройдет, тут убивают только из-за денег.

Гость||

программа по возвращению соотечественников в действии ?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте