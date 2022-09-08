В Пензенской области иностранец поддерживал террористов

08.09.2022 | 16:01

Вынесен приговор иностранному гражданину, проживавшему в Пензенской области. Он признан причастным к деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Уголовное дело раскрыто следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

Установлено, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram в кругу своих связей, преимущественно выходцев из Центральной Азии, проживающих в Пензенской области, мужчина распространял информационные материалы с целью пропаганды террористической организации и побуждения своих единоверцев к участию в ее деятельности.

Он сформировал устойчивый круг последователей и организовал систематическое изучение идеологии, предполагающей свержение неисламских правительств и повсеместное установление исламской формы правления.

Конечной целью этой деятельности планировалось создание всемирного мусульманского халифата.

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, затем - в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.