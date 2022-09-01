Криминал

Сердобчанин хранил снаряд к германской пушке и поплатился

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34-летний житель Сердобска предстал перед судом за то, что семь лет хранил снаряды времен Второй мировой войны.

Их он обнаружил в июне 2015 года, собирая металлолом недалеко от поселка Сазанье Сердобского района. Выкопав находки, оказавшиеся артиллерийскими снарядами, он привез их к себе в гараж, где они и хранились, пока их не изъяла полиция.

Экспертиза исследовала опасные предметы и установила, что один из них - осколочно-фугасный снаряд калибра 75 мм к горной пушке германской армии периода второй мировой.

«Снаряд укомплектован частично разрушенным головным взрывателем мгновенного и инерционного действия, пригодного для производства взрыва, может быть взорван при сильном механическом воздействии, термическом воздействии, а также при помощи средства взрывания, например детонатора», - сообщили в Сердобском городском суде.

Второй предмет - часть дымовой мины калибра 81 мм. Такие использовали в венгерской армии во вторую мировую, они не были предназначены для поражения целей. Головной взрыватель мины оказался частично разрушен.

Сердобчанин полностью признал свою вину уже в ходе предварительного следствия. Суд принял во внимание, что на иждивении мужчины находятся две несовершеннолетние дочери, а также положительную характеристику с места работы и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

«Приговор не приведут в исполнение, если в течение двух лет испытательного срока осужденный своим поведением докажет свое исправление», - добавили в суде.

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