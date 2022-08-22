В Пензенском районе при прессовке картона погиб 21-летний рабочий

22.08.2022 | 17:45

В Пензенском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 21-летнего парня. Трагедия произошла 12 августа.

По данным следствия, молодой человек занимался прессовкой картона и получил травмы, несовместимые с жизнью. Работник скончался на месте происшествия.

Производство организовано индивидуальным предпринимателем. Возможно, к гибели рабочего привело нарушение требований охраны труда.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства несчастного случая, а также лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.