Жительница Спасского района забыла о сыне и оказалась под судом

20.08.2022 | 13:53

40-летняя жительница Спасского района, забывшая об обязанности содержать своего ребенка, оказалась на скамье подсудимых.

Раньше мать-кукушка, не платившая алименты сыну, уже подвергалась административному наказанию. Несмотря на это, она так и не устроилась на работу и не встала на учет в центре занятости.

С 4 декабря 2021 года по 28 апреля 2022-го она не выплачивала сыну алименты. За этот период ее долг составил 98 124 рубля, а в общей сложности он достиг 587 307.

«С учетом полного признания подсудимой вины ей назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Это не первый случай, когда матери, лишенные родительских прав, уклоняются от содержания своих детей и несут за это наказание. Так, 24-летняя жительница Вадинского района задолжала по алиментам 5-летнему сыну 470 000 рублей. В итоге ее приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии-поселения.