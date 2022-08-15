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Криминал

В Пензенской области матери-кукушке подрезали крылья

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24-летней жительнице Вадинского района напомнили о 5-летнем сыне, про которого она забыла.

Молодую женщину лишили родительских прав на ребенка, и она решила, что полностью свободна от обязательств перед ним, в том числе алиментных.

Ее дважды привлекали к уголовной ответственности за долги перед сыном, но молодая, здоровая и трудоспособная женщина находилась в свободном полете - работать не желала, в центре занятости не появлялась и никакой помощи сыну не оказывала.

Только с октября 2021 года по май 2022-го ее задолженность превысила 100 тысяч рублей, а общая сумма с момента возбуждения исполнительного производства составила больше 470 тысяч.

Результатом пренебрежения материнским долгом стало лишение свободы. Женщина оказалась на скамье подсудимых, ее приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии-поселения.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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