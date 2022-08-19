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Криминал

Пензенец обвиняется в мошенничестве на 86 млн рублей

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52-летний житель Пензы обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2015 года по ноябрь 2021-го мужчина под различными предлогами, не имеющими ничего общего с реальностью (инвестирование в развитие сельскохозяйственных компаний и в свой бизнес) получал от жителей Пензы и Пензенской области деньги под проценты.

Для того чтобы создать имидж благонадежного заемщика и вызвать доверие клиентов, он собственноручно составлял расписки с указанием срока возврата средств, однако свои обязательства не исполнил. Таким образом «инвестор» присвоил средства 11 человек на сумму более 86 млн рублей.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Свою вину он не признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ништяк

Гость||

Лихо так и не хило обул 11 буратин! Хоршие навар обещал?

Имя: Гость
Комментарий:

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