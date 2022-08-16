Жительнице области пришлось идти в полицию после визита на дачу

16.08.2022 | 18:54

Жительница Сердобского района лишилась сразу двух транспортных средств в один день. Приехав на дачу, она обнаружила, что калитка открыта, а с территории пропали мопед и велосипед.

«Сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Сердобска, 1979 года рождения, по месту жительства которого обнаружили похищенную технику. Гражданин был доставлен в отдел полиции», - сообщила следователь СО ОМВД России по Сердобскому району Кристина Гусева.

Мужчина пояснил, что давно приметил строение и в один из дней решил наведаться туда. Сломал навесной замок железной трубой, а затем откатил в свой двор мопед и велосипед.

«На данный момент гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила Кристина Гусева.