Пензенец может оказаться в тюрьме за кражу чужих денег из банкомата

11.08.2022 | 18:32

Сбой в работе банкомата спровоцировал ранее судимого за кражу жителя Пензы на новое преступление. Жительница Ивановской области пыталась снять деньги в одном из торговых центров, но устройство их не выдало. И женщина, забрав карту, покинула магазин. А вечером того же дня ей пришло СМС-оповещение о снятии с ее счета 10 тысяч рублей.

«В банке женщине пояснили, что денежные средства были сняты через банкомат, через который она пыталась снять деньги, и что денежные средства из терминала забрал следующий по очереди клиент. После этого потерпевшая обратилась в полицию», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения, на которых явно было видно, как неизвестный мужчина забирает из устройства выданные с опозданием купюры.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за совершение кражи житель города Пензы 1976 года рождения. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - пояснила Юлия Карасева.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.