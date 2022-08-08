В Кузнецке задержали молодого человека, который украл сумку в Пензе

08.08.2022 | 09:34

В Кузнецке задержали молодого человека, находившегося в розыске за кражу. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 августа, на улице Беговой.

«Около 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны, осуществляя патрулирование улиц Кузнецка, обратил внимание на гражданина. По всем признакам он подходил под описание из ранее полученной ориентировки», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Стражи порядка обратились к гражданину и установили его личность.

Оказалось, что 22-летний местный житель действительно находится в розыске. По версии правоохранителей, ранее он украл в Пензе сумку.

Молодого человека задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД России по г. Кузнецку.