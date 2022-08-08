В Кузнецке задержали молодого человека, который украл сумку в Пензе

В Кузнецке задержали молодого человека, находившегося в розыске за кражу. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 августа, на улице Беговой.
«Около 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны, осуществляя патрулирование улиц Кузнецка, обратил внимание на гражданина. По всем признакам он подходил под описание из ранее полученной ориентировки», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.
Стражи порядка обратились к гражданину и установили его личность.
Оказалось, что 22-летний местный житель действительно находится в розыске. По версии правоохранителей, ранее он украл в Пензе сумку.
Молодого человека задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в дежурную часть ОМВД России по г. Кузнецку.
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