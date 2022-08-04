Житель Пензенской области предстал перед судом за непослушание

04.08.2022 | 16:00

Пачелмский районный суд вынес приговор местному жителю за неоднократное несоблюдение наложенных на него ограничений, сопряженное с правонарушением, посягающим на общественные порядок и безопасность.

Ранее Первомайский районный суд Пензы запретил мужчине посещение точек общепита с продажей алкоголя, пребывание вне жилища с 22:00 до 6:00, выезд за границы Пензенской области.

Кроме того, он должен был каждую среду отмечаться в полиции по месту жительства.

Однако дважды гражданин по ночам находился не дома, а в общественных местах, причем в пьяном виде. В итоге мужчина вновь оказался на скамье подсудимых и получил новое наказание - 150 часов общественных работ.

Где именно будет трудиться нарушитель порядка, решат органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.