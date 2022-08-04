Зареченка получила молотком по голове за отказ дать денег на выпивку

04.08.2022 | 13:29

36-летняя жительница Заречного стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с матерью.

Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью городского ОВД Сергея Яшкина.

Инцидент произошел 9 июля. Около часа ночи нетрезвая зареченка стала требовать у своей 80-летней матери денег на продолжение банкета.

Престарелая женщина отказалась спонсировать увлечение дочери спиртным. Та, разозлившись, схватила молоток и дважды ударила мать по голове.

Пенсионерка получила травмы, которые медики квалифицировали как легкий вред здоровью. А ее дочери теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет.