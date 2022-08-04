Зареченка получила молотком по голове за отказ дать денег на выпивку

36-летняя жительница Заречного стала фигуранткой уголовного дела после ссоры с матерью.
Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью городского ОВД Сергея Яшкина.
Инцидент произошел 9 июля. Около часа ночи нетрезвая зареченка стала требовать у своей 80-летней матери денег на продолжение банкета.
Престарелая женщина отказалась спонсировать увлечение дочери спиртным. Та, разозлившись, схватила молоток и дважды ударила мать по голове.
Пенсионерка получила травмы, которые медики квалифицировали как легкий вред здоровью. А ее дочери теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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