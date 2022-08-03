Житель Белинского района ответит за изготовление оружия

03.08.2022 | 16:46

В Белинском районе перед судом предстанет 35-летний местный житель. Мужчину обвинили в незаконном изготовлении огнестрельного гладкоствольного оружия.

Его он сделал в октябре 2021 года из подручных материалов по типу однозарядной винтовки с продольно скользящим затвором.

Мужчина не имел разрешения ни на ношение, ни на хранение гладкоствольного ружья.

«Вину в преступлении обвиняемый признал и пояснил, что изготовил оружие для личного пользования», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Оно передано в Белинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.