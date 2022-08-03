Житель Белинского района ответит за изготовление оружия

В Белинском районе перед судом предстанет 35-летний местный житель. Мужчину обвинили в незаконном изготовлении огнестрельного гладкоствольного оружия.
Его он сделал в октябре 2021 года из подручных материалов по типу однозарядной винтовки с продольно скользящим затвором.
Мужчина не имел разрешения ни на ношение, ни на хранение гладкоствольного ружья.
«Вину в преступлении обвиняемый признал и пояснил, что изготовил оружие для личного пользования», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.
На данный момент расследование уголовного дела завершено. Оно передано в Белинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀