Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|19:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Семья из Городищенского района вогнала себя в долги, спасая счета

Печать
Telegram

История большого обмана началась прозаически.

«Мне позвонили и сказали, что с моего счета в банке пытаются украсть деньги», - рассказала потерпевшая.

Поверив незнакомым людям, семья из Городищенского района обеспечила себя долгами на многие годы. Злоумышленники смогли убедить молодую женщину в необходимости взять кредит в банке, чтобы остановить неких мошенников, пытающихся получить заем от ее имени.

«Я сначала не поверила, но мне сказали, что сейчас позвонит сотрудник полиции и все объяснит. Действительно, позвонили как будто бы из полиции, сказали, что все правда. Потом перезвонил сотрудник банка. Я взяла кредит и перевела все деньги», - пояснила гражданка.

Но история не закончилась. Женщине сообщили о повторных попытках мошенников получить средства от ее имени.

«Для предотвращения преступных действий требовалось взять еще один кредит, однако в этот раз необходимо оставить автомобиль супругов в залог банку. Тогда жена рассказала мужу о случившемся. Супруги совместно прошли в банк, оформили кредит под залог автомобиля, а денежные средства перечислили злоумышленникам», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Всего на счета мошенников молодые люди отправили более 3 миллионов рублей.

«Теперь надо будет выплачивать. Что с этим делать, в общем, разберемся, но лучше все-таки перепроверять информацию. Если так сразу с панталыку бежать и брать кредиты, ничего хорошего из этого не выходит», - подвел итоги потерпевший.

Стражи порядка пытаются выйти на след подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 
Гость||

Два больных в семье - это беда...

Гость||

Лох не мамонт - сам не вымрет.

Гость||

Какой-то абсурд ... В 21 веке, где из каждого утюга говорят- не доверяйте звонкам из "банка", сразу вешайте трубку, не разговаривайте с "сотрудниками финансовой безопасности", двое молодых загнали сами себя в долговую яму... Они в лесу жили????

Гость||

Банки -это те же мошенники.Навязывание страховки, дополнительных опций, без которых якобы кредит не может быть выдан. После подписания договора оказывается, что на самом деле можно было получить кредит и без этого

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте