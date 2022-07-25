Семья из Городищенского района вогнала себя в долги, спасая счета

25.07.2022 | 18:45

История большого обмана началась прозаически.

«Мне позвонили и сказали, что с моего счета в банке пытаются украсть деньги», - рассказала потерпевшая.

Поверив незнакомым людям, семья из Городищенского района обеспечила себя долгами на многие годы. Злоумышленники смогли убедить молодую женщину в необходимости взять кредит в банке, чтобы остановить неких мошенников, пытающихся получить заем от ее имени.

«Я сначала не поверила, но мне сказали, что сейчас позвонит сотрудник полиции и все объяснит. Действительно, позвонили как будто бы из полиции, сказали, что все правда. Потом перезвонил сотрудник банка. Я взяла кредит и перевела все деньги», - пояснила гражданка.

Но история не закончилась. Женщине сообщили о повторных попытках мошенников получить средства от ее имени.

«Для предотвращения преступных действий требовалось взять еще один кредит, однако в этот раз необходимо оставить автомобиль супругов в залог банку. Тогда жена рассказала мужу о случившемся. Супруги совместно прошли в банк, оформили кредит под залог автомобиля, а денежные средства перечислили злоумышленникам», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Всего на счета мошенников молодые люди отправили более 3 миллионов рублей.

«Теперь надо будет выплачивать. Что с этим делать, в общем, разберемся, но лучше все-таки перепроверять информацию. Если так сразу с панталыку бежать и брать кредиты, ничего хорошего из этого не выходит», - подвел итоги потерпевший.

Стражи порядка пытаются выйти на след подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.