Криминал

Житель Пензенской области во второй раз лишился свободы за пьяную езду

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29-летний житель Вадинского района долго не сядет за руль: его уже во второй раз ждет лишение свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.

В 2018 году мужчина уже был судим за такое же преступление - тогда его приговорили к 11 месяцам колонии-поселения и лишили водительских прав на 3 года.

«Несмотря на это, злоумышленник на путь исправления не встал и вечером 13 апреля 2022 года вновь управлял автомашиной марки ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. На Школьной улице в селе Вадинск автомобиль под его управлением не выдержал необходимый боковой интервал до движущегося во встречном направлении транспортного средства и совершил столкновение», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Прибывшие на место сотрудники ДПС с помощью специального технического устройства установили, что водитель «семерки» находится в алкогольном опьянении, и отстранили его от управления.

Мужчина полностью признал вину. На этот раз его приговорили к 1 году колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, 6 месяцев и 10 дней.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Лоботомия таким в помощь, по другому не понимают.

И пожизненное наблюдение у психиатра.

Имя: Гость
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