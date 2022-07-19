Криминал

Мокшанский пенсионер пострадал от рук алчной собутыльницы

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У мокшанского пенсионера пропали все деньги - 14 000 рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию. Оперативники совершили поквартирный обход и выяснили, что как-то днем к пожилому человеку приходила гостья.

«Получив описание предполагаемой злоумышленницы, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении данного преступления - жительницу Мокшанского района, 1962 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Алена Ковалева.

В ходе допроса подозреваемая призналась в краже и рассказала об обстоятельствах совершения преступления.

«Распивала спиртное с потерпевшим, в течение вечера мужчина давал ей деньги, а она ходила за выпивкой. Когда заявитель уснул, злоумышленница находилась в комнате, где хранились деньги, взяла их и вышла из квартиры. На момент задержания все денежные средства она потратила на личные нужды, а именно на продукты питания и алкоголь», - пояснила Алена Ковалева.

Подозреваемой уже предъявлено обвинение, и она может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Обокрала,отомстив за безответную любофффь(а не хрен спать,коль дама в хате)

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