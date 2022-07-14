Пензенский лесоруб проигнорировал штраф и отправился за решетку

14.07.2022 | 09:47

Житель Пензенской области оказался за решеткой, отказавшись выплачивать штраф за вырубленный лес.

Мужчину осудили за уничтожение лесных насаждений и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в 828 тыс. рублей.

Однако уголовная ответственность и приговор никак не повлияли на гражданина, он совершенно не желал расплачиваться за нанесенный лесному фонду ущерб и явно препятствовал решению суда, рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

В итоге приставы направили в ФКУ УИИ УФСИН России по области предложение выйти в суд с ходатайством об отмене условного срока и замене его на реальный.

Служители Фемиды рассмотрели его и поддержали идею служителей закона. Должник проведет за решеткой два года.

Мужчину взяли под стражу в здании суда и направили в СИЗО.