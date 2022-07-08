Безработная зареченка сумела украсть у банка 13 миллионов рублей

В Заречном расследовали уникальное для закрытого города преступления. Фигурантом уголовного дела стала 33-летняя нигде не работающая мать двоих детей, злоупотреблявшая алкоголем.
Женщина каким-то образом смогла использовать уязвимость программного обеспечения системы электронных переводов и похитила 13 млн 460 тыс. рублей, пишет портал «Заречье сегодня».
К расследованию преступления привлекли группу программистов.
Горожанку признали виновной и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, ее обязали возместить банку 11 млн рублей.
В Заречном еще несколько горожан находятся на учете с условными сроками за кражу средств с чужих банковских карт. В основном осужденные находили их на улице, а потом шли в магазин, расплачиваясь за товар бесконтактным способом (без ввода ПИН-кода).
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Ха, безработна, алкоголика, отдаст 11 лямов! Это фантастика...