Безработная зареченка сумела украсть у банка 13 миллионов рублей

08.07.2022 | 12:06

В Заречном расследовали уникальное для закрытого города преступления. Фигурантом уголовного дела стала 33-летняя нигде не работающая мать двоих детей, злоупотреблявшая алкоголем.

Женщина каким-то образом смогла использовать уязвимость программного обеспечения системы электронных переводов и похитила 13 млн 460 тыс. рублей, пишет портал «Заречье сегодня».

К расследованию преступления привлекли группу программистов.

Горожанку признали виновной и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, ее обязали возместить банку 11 млн рублей.

В Заречном еще несколько горожан находятся на учете с условными сроками за кражу средств с чужих банковских карт. В основном осужденные находили их на улице, а потом шли в магазин, расплачиваясь за товар бесконтактным способом (без ввода ПИН-кода).