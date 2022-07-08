Криминал

Безработная зареченка сумела украсть у банка 13 миллионов рублей

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В Заречном расследовали уникальное для закрытого города преступления. Фигурантом уголовного дела стала 33-летняя нигде не работающая мать двоих детей, злоупотреблявшая алкоголем.

Женщина каким-то образом смогла использовать уязвимость программного обеспечения системы электронных переводов и похитила 13 млн 460 тыс. рублей, пишет портал «Заречье сегодня».

К расследованию преступления привлекли группу программистов.

Горожанку признали виновной и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, ее обязали возместить банку 11 млн рублей.

В Заречном еще несколько горожан находятся на учете с условными сроками за кражу средств с чужих банковских карт. В основном осужденные находили их на улице, а потом шли в магазин, расплачиваясь за товар бесконтактным способом (без ввода ПИН-кода).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ха, безработна, алкоголика, отдаст 11 лямов! Это фантастика...

Гость||

Похитила 13 460, а возмещать 11. В чем логика?

Гость||

одну безработную алкашку целая группа програмистов ловила, капец, ну и програмисты! Возьмите эту хакершу на работу, а остальных увольте, они не смыслят ни черта!

Гость||

каким образом она все провернула? каким-то! ну и объяснение! может это и не она была, просто нашли дурочку и все на нее повесили!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и похитила 13 млн 460 тыс. рублей,
penzainform.ru писал(a):
ее обязали возместить банку 11 млн рублей.
А остальные 2 с половиной простили. Иди сейчас заработай честно такую сумму.

Гость||

Гость писал(a):

Похитила 13 460, а возмещать 11. В чем логика?
Это поощрительный приз))) за смекалку за находчивость.

Гость||

Какая молодец.

Гость||

Хороша мать у детишек, обучит, как правильно жить.

Гость||

Гость писал(a):

одну безработную алкашку целая группа програмистов ловила, капец, ну и програмисты! Возьмите эту хакершу на работу, а остальных увольте, они не смыслят ни черта!
+10000.

Гость||

Да крот или крыса в самом банке... А эта лишь посредник. Не будьте наивными, для наивности тут у нас есть два дурачка и одна полудурошная, в комментаторах

Гость||

Гость писал(a):

для наивности тут у нас есть два дурачка и одна полудурошная,
А ты дурачок или полудорошная?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

смогла использовать уязвимость программного обеспечения системы электронных переводов
Скорее всего кто то помог. Простому смертному не достучаться.

Гость||

молодец какая

Гость||

Я очень рада за нее

Гость||

Всегда нужны козлы отпущения, много ли надо этой лохушке? Две полторашки

А вот в банки на копеечные оклады идут работать не посто за спасибо от Грефа

Сам персонал и сливает базы и ворует деньги

При таком начальстве откуда взяться добросовестным работникам. Рыба гниет с головы

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Имя: Гость
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