Криминал

Пензенец выдал себя за моряка и выманил у астраханки почти 100 000

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32-летний пензенец стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Жертвой афериста стала 64-летняя жительница Астрахани, искавшая работу.

На популярном сайте объявлений женщина нашла информацию о том, что моряку дальнего плавания, уходящему в длительный рейс, требуется сиделка для ухода за его престарелой и больной матерью.

Общение с «моряком» продолжилось в мессенджере: стороны договорились об условиях и оплате труда. Астраханке даже звонила пожилая женщина, представившаяся будущей подопечной. А ее «сын» предложил перечислить предоплату за будущие услуги.

Сиделка получила сообщение о поступлении денег, но тут же работодатель перезвонил и сказал, что ошибочно перечислил большую сумму и попросил вернуть излишек. Добросовестная женщина, подчиняясь его инструкциям, через банкоматы перевела на неизвестные счета 91 500 рублей, в том числе с кредитных карт.

После этого «моряк» исчез, и обманутая гражданка обратилась в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбудили уголовное дело. Вскоре обнаружился и подозреваемый - житель Пензы.

Астраханские полицейские отправились в командировку в город на Суре и вместе с коллегами задержали предполагаемого мошенника. Как выяснилось, мужчина изменял свой голос на голос пожилой женщины с помощью мобильного приложения.

«В ходе расследования уголовного дела подозреваемый принял решение о добровольном возмещении ущерба. Следствием устанавливаются и иные возможные эпизоды противоправной деятельности задержанного», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что 21-летняя пензячка под видом военного врача, ищущего помощницу для матери-пенсионерки, выманила у 67-летнего астраханца и его сына крупную сумму денег.

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Источник — фото pixabay.com
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