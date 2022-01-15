Пензячка под видом военврача выманила у астраханца 51 тысячу

15.01.2022 | 14:09

21-летней жительнице Пензы инкриминируется мошенничество. Ее жертвой стали 67-летний житель Астрахани и его сын.

В июне 2021 года пенсионер разместил на сайте объявлений информацию об услугах социального работника, а примерно через полтора часа ему позвонила женщина. Она назвалась Анной, рассказала, что живет в Москве и работает военным врачом, а помощь нужна ее старенькой маме-астраханке.

Собеседница пояснила: пенсионерке всего лишь требуется покупать продукты и убираться в квартире. За каждый визит социального помощника «дочь» посулила 1 500 рублей.

Через некоторое время «клиентка» сказала, что мужчина должен приехать к ее матери, но предварительно снять 15 000 рублей, которые она якобы уже перевела, а чек показать пенсионерке. При этом она предупредила: деньги нужно снять со счета в тот же день, до полуночи, так как они предоставлены военной организацией и ей нужно отчитаться о том, что средства потрачены.

Пенсионер попросил сына снять деньги и отдал ему свою банковскую карту. Мошенница не дремала - она выспросила у астраханца номер сына, перезвонила ему и сказала, что при переводе произошел сбой и операция автоматически продублировалась несколько раз, перечислив на карту пенсионера не 15 тысяч, а значительно большую сумму. «Заказчица» попросила молодого человека вернуть ей излишне перечисленную сумму.

«Операции по переводу наличных молодой человек произвел еще несколько раз, после чего злоумышленница бросила трубку, а он понял, что 51 000 рублей снял со счета отца. Потерпевший неоднократно звонил несостоявшейся работодательнице, но сначала она трубку не брала, а в затем абонентский номер оказался отключен», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемую - пензячку 2000 года рождения. Следствие уже закончено, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.