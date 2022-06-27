В Пензе хозяйка вступилась за гостью и ранила ее мужа

27.06.2022 | 09:58

В Пензе задержана 32-летняя женщина, которая вступилась за знакомую и ранила ее супруга ножом. Инцидент произошел в Железнодорожном районе.

«В дежурную часть УМВД России по г. Пензе поступило сообщение от медицинских работников одной из больниц о том, что к ним на прием поступил мужчина 1986 года рождения с ранением. Данная травма была квалифицирована как легкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, потерпевший с женой был в гостях. Компания выпивала. Во время застолья мужчина стал грубо разговаривать с супругой, хозяйке это не понравилось.

Женщина сделала ему замечание, дело переросло в перепалку. В итоге она взяла нож и нанесла удар.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет»,- уточнили в УМВД.