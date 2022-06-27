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Криминал

В Пензе хозяйка вступилась за гостью и ранила ее мужа

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В Пензе задержана 32-летняя женщина, которая вступилась за знакомую и ранила ее супруга ножом. Инцидент произошел в Железнодорожном районе.

«В дежурную часть УМВД России по г. Пензе поступило сообщение от медицинских работников одной из больниц о том, что к ним на прием поступил мужчина 1986 года рождения с ранением. Данная травма была квалифицирована как легкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, потерпевший с женой был в гостях. Компания выпивала. Во время застолья мужчина стал грубо разговаривать с супругой, хозяйке это не понравилось.

Женщина сделала ему замечание, дело переросло в перепалку. В итоге она взяла нож и нанесла удар.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет»,- уточнили в УМВД.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот что милфа творит.

Гость||

Настоящее женское братство.

Гость||

Такие бабы страшны, не зря дело шьют. Мало ли в транспорте не туда наступишь...

Имя: Гость
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