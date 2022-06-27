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Криминал

В Пензе соцработница снимала деньги с карты подопечного инвалида

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В Пензе осудили 52-летнюю местную жительницу, которая обокрала инвалида.

Преступление было совершено в один из дней ноября прошлого года. Женщина тогда являлась социальным работником и трудилась в бюджетной организации по оказанию помощи семьям и детям.

Подопечный инвалид дал ей свою банковскую карту и сообщил ПИН-код, чтобы она купила для него кое-какие товары в магазине.

«Вскоре мужчину положили в медицинский стационар, и злоумышленница решила похитить имевшиеся на счете его банковской карты денежные средства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В период с 5 по 13 ноября она в три захода сняла в банкоматах в общей сложности 24 200 рублей. Кроме того, женщина расплатилась картой за свои продукты на сумму около 500 рублей.

«В декабре мужчина скончался. Его родственники по СМС-сообщениям в его телефоне поняли, что снятие денежных средств с его банковской карты совершал посторонний человек, и обратились в полицию. Подсудимая вину признала, ущерб возместила», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил пензячке наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд назначил пензячке наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Вывод: обкрадывание инвалида не приводит к тюрьме. Мотайте на ус!

Гость||

А РОДСТВЕННИКИ СРАЗУ ОБЪЯВИЛИСЬ! УХАЖИВАЛИ БЫ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина тогда являлась социальным работником и трудилась в бюджетной организации по оказанию помощи семьям и детям.
Каким образом происходит набор кадров в этой организации?

Гость||

Туда никто не идёт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подопечный инвалид дал ей свою банковскую карту и сообщил ПИН-код, чтобы она купила для него кое-какие товары в магазине.
Нельзя никому давать свою карту и сообщать ПИН-код. Он мог сделать перевод на карту этой соцработницы. Но раз уж так вышло нужно было сразу после возвращения соцработницы сменить ПИН-код карты в мобильном приложении банка.

Гость||

Гость писал(a):

Туда никто не идёт.
Ну вот эта гражданка пошла. Небось алкашка и маргиналка. В местной рюмочной все её поди знают. Кадровик наверное там её и подобрал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

продукты на сумму около 500 рублей.
да уж

Гость||

Гость писал(a):

А РОДСТВЕННИКИ СРАЗУ ОБЪЯВИЛИСЬ! УХАЖИВАЛИ БЫ!
Захлопни свою пасть. Ухаживать за инвалидом тяжкий труд. Фактически это основная работа на целый день. Не каждый так может. Поэтому есть социальные службы.

Гость||

Гость писал(a):

Он мог сделать перевод на карту этой соцработницы.
ну тогда было бы все по другому соц работница перевела себе на карту с карты инвалида

Гость||

Гость писал(a):

ну тогда было бы все по другому соц работница перевела себе на карту с карты инвалида
ПИН-код сразу менять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе соцработница снимала деньги с карты подопечного инвалида
Так и непонятно продолжает ли она работать в этой бюджетной организации. А то может у неё новые подопечные сиречь жертвы.

Гость||

Соцработники такие же люди, и родственники могли бы ухаживать за своим.

Гость||

Гость писал(a):

Соцработники такие же люди,
Т.е. все люди воры?

Гость писал(a):

и родственники могли бы ухаживать за своим.
Не могли. Это рассуждения бабок в автобусе. Для этого есть специально нанимаемые люди либо социальные работники.

Имя: Гость
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