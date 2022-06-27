В Пензе соцработница снимала деньги с карты подопечного инвалида

27.06.2022 | 12:44

В Пензе осудили 52-летнюю местную жительницу, которая обокрала инвалида.

Преступление было совершено в один из дней ноября прошлого года. Женщина тогда являлась социальным работником и трудилась в бюджетной организации по оказанию помощи семьям и детям.

Подопечный инвалид дал ей свою банковскую карту и сообщил ПИН-код, чтобы она купила для него кое-какие товары в магазине.

«Вскоре мужчину положили в медицинский стационар, и злоумышленница решила похитить имевшиеся на счете его банковской карты денежные средства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В период с 5 по 13 ноября она в три захода сняла в банкоматах в общей сложности 24 200 рублей. Кроме того, женщина расплатилась картой за свои продукты на сумму около 500 рублей.

«В декабре мужчина скончался. Его родственники по СМС-сообщениям в его телефоне поняли, что снятие денежных средств с его банковской карты совершал посторонний человек, и обратились в полицию. Подсудимая вину признала, ущерб возместила», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил пензячке наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.