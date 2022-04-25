20 кг наркотика и 3 000 л смесей: в регионе закрылась лаборатория

25.04.2022 | 13:12

В Пензенской области задержали двоих местных жителей в возрасте 38 лет и 41 года, которых обвиняют в незаконном изготовлении наркотиков в особо крупном размере.

«Установлено, что подозреваемые с августа 2021 года организовали работу лаборатории по производству наркотических средств. Их сбыт злоумышленники планировали осуществлять на территории Приволжского федерального округа», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В лаборатории обнаружили и изъяли более 20 кг синтетического наркотика (N-метилэфедрон), специальное оборудование и свыше 3 000 литров различных реагентов и смесей для изготовления запрещенного вещества.

По данному факту возбудили уголовное дело, на время расследования которого фигурантов по решению суда заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - добавили в пресс-службе.