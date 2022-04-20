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Криминал

В Малосердобинском районе вынесли приговор водителю Mercedes-Benz

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В Малосердобинском районе перед судом предстал 44-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб человек.

Трагедия произошла на 495-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов 25 июня 2021 года, около 5:25.

Нижегородец был за рулем фуры Mercedes-Benz и направлялся в сторону Саратова. В какой-то момент он поторопился, пошел на обгон. Не убедившись в том, что полоса встречного движения свободна, мужчина выехал на нее и столкнулся с автомобилем ВИС под управлением 55-летнего водителя. Тот получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

«В судебном заседании гражданин виновным себя в предъявленном ему обвинении не признал. В ходе предварительного следствия потерпевшей заявлен гражданский иск к подсудимому о взыскании в ее пользу в счет компенсации морального вреда, причиненного вследствие нравственных страданий в связи со смертью ее отца, в размере 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Служители Фемиды признали нижегородца виновным и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчина два года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Гражданский иск дочери погибшего водителя суд удовлетворил.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

смешно 2,5 года за жизнь и я не хотел так получучилось, тфу за митинги больше дают

Гость||

Не убедившись в том, что полоса встречного движения свободна, мужчина выехал на нее)

А что хотели, дятлобои кароли дорог. Махина большая,голова пустая.

Имя: Гость
Комментарий:

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