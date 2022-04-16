Пензенца, служившего у мошенников курьером, задержали в Тамбове

16.04.2022 | 13:19

18-летний житель Пензы, задержанный в Тамбове по подозрению в мошенничестве, рассказал, в чем заключалась его роль в схеме «родственник совершил ДТП».

7 апреля 84-летней жительнице Тамбова позвонил «сотрудник полиции». Он сообщил пенсионерке, что ее внук сбил на машине человека и теперь следует компенсировать пострадавшему пешеходу ущерб, чтобы не завели уголовное дело.

«Мошенник не давал тамбовчанке ни секунды, чтобы все обдумать, он постоянно давил на то, что вскоре может быть возбуждено дело и необходимо заплатить», - уточнили подробности в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Престарелая женщина согласилась, а вскоре к подъезду многоэтажки подъехал парень и увез собранные средства.

Когда пенсионерка узнала, что никакой беды с внуком не случилось, она обратилась в полицию. Курьера, забравшего деньги, оперативно задержали.

Он рассказал, что согласился за определенную плату приехать из Пензы в Тамбов, взять у пенсионерки деньги и перевести их через терминал на указанные номера телефонов.

Сейчас тамбовская полиция отрабатывает причастность пензенца человека к аналогичным преступлениям, устанавливает личность организатора аферы, владельцев номеров телефонов и банковских карт, куда переводились деньги.

Еще один пензенец, 20 лет, ставший соучастником мошенников, задержан в Архангельске. 11 апреля пять архангелогородцев в возрасте от 81 до 85 лет отдали аферистам более 1 млн рублей. В тот же день полиция задержала курьера, забиравшего у архангелогородцев деньги. Он находится под домашним арестом.