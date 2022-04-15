Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|11:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

20-летний пензенец стал участником аферы в Архангельске

Печать
Telegram

Молодой житель Пензы задержан в Архангельске как участник мошеннической схемы.

Жертвами аферистов за один день (11 апреля) стали пять пожилых архангелогородцев в возрасте от 81 до 85 лет. Престарелые люди лишились сбережений в общей сложности на сумму свыше 1 млн рублей.

Так, 85-летнему пенсионеру в середине дня на домашний телефон позвонил неизвестный, представился его внуком и сообщил, что стал виновником ДТП, а другой участник аварии находится в тяжелом состоянии.

Сразу после этого с жертвой связался «следователь». Он сказал, что внук задержан, а пострадавшему водителю нужны деньги на операцию.

«Поверив шарлатанам, взволнованный пенсионер передал прибывшему вскоре к его дому курьеру 100 тыс. рублей вместе с собранными для внука вещами. Только в конце дня он связался с родными и понял, что его обманули», - сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Таким же образом аферисты обманули и четырех пожилых женщин. У каждой из них просили от 800 тыс. рублей, но, узнавая в разговоре, что у собеседниц таких денег нет, снижали запросы.

Никто из пенсионеров не догадался сразу позвонить детям и внукам, чтобы проверить информацию. Все они передали деньги курьеру.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые расследуются в одном производстве. В тот же день, когда были обмануты пожилые, курьера задержали и поместили под домашний арест. Им оказался 20-летний житель Пензы.

В прокуратуре напомнили: при получении подобных звонков следует связаться с родными и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

Вот щегол что натворил.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте