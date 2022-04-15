20-летний пензенец стал участником аферы в Архангельске

15.04.2022 | 10:02

Молодой житель Пензы задержан в Архангельске как участник мошеннической схемы.

Жертвами аферистов за один день (11 апреля) стали пять пожилых архангелогородцев в возрасте от 81 до 85 лет. Престарелые люди лишились сбережений в общей сложности на сумму свыше 1 млн рублей.

Так, 85-летнему пенсионеру в середине дня на домашний телефон позвонил неизвестный, представился его внуком и сообщил, что стал виновником ДТП, а другой участник аварии находится в тяжелом состоянии.

Сразу после этого с жертвой связался «следователь». Он сказал, что внук задержан, а пострадавшему водителю нужны деньги на операцию.

«Поверив шарлатанам, взволнованный пенсионер передал прибывшему вскоре к его дому курьеру 100 тыс. рублей вместе с собранными для внука вещами. Только в конце дня он связался с родными и понял, что его обманули», - сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Таким же образом аферисты обманули и четырех пожилых женщин. У каждой из них просили от 800 тыс. рублей, но, узнавая в разговоре, что у собеседниц таких денег нет, снижали запросы.

Никто из пенсионеров не догадался сразу позвонить детям и внукам, чтобы проверить информацию. Все они передали деньги курьеру.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые расследуются в одном производстве. В тот же день, когда были обмануты пожилые, курьера задержали и поместили под домашний арест. Им оказался 20-летний житель Пензы.

В прокуратуре напомнили: при получении подобных звонков следует связаться с родными и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.