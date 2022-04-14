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Криминал

В Бессоновском районе вор вынес из дома электроинструменты

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Бензогенератор, сварочный аппарат и электроинструменты стали добычей дачного вора. Житель Бессоновского района обратился с просьбой о помощи к полицейским. Он рассказал, что неизвестный выставил стекло и проник в домик на участке, откуда было похищено все, что представляло ценность.

Стражи порядка смогли установить личность предполагаемого виновника. Им оказался мужчина 1988 года рождения.

«Похищенные вещи полицейские изъяли в ходе производства обыска в надворных постройках, расположенных около дома по месту жительства подозреваемого. После проведения всех необходимых следственных и процессуальных действий похищенные вещи будут возвращены законному владельцу», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Марина Казакова.

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемому теперь грозит до 6 лет лишения свободы. Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Рукастый домовитый вор.

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