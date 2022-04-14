Кузнечанин сослался на амнезию и не признал вину в смертельном ДТП

14.04.2022 | 09:52

Вынесен приговор 27-летнему жителю Кузнецкого района, совершившему смертельное ДТП.

В ночь на 26 ноября 2019 года нетрезвый молодой человек ехал на своем автомобиле «Лада-Приора» из села Евлашево в Кузнецк. В салоне машины находились трое его друзей.

В селе Ульяновка водитель не выбрал безопасную скорость и при заходе на поворот потерял контроль над автомобилем. «Приора» выехала на правую обочину, слетела в кювет, несколько раз перевернулась, ударилась о бетонный столб линии электропередачи и упала на крышу.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали всех четверых мужчин, находившихся в «Приоре».

В результате ДТП 27-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался в тот же день в больнице, 26-летнему молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью.

Владелец «Приоры» не признал вину, сославшись на то, что в аварии получил тяжелую черепно-мозговую травму и из-за амнезии не помнит обстоятельств произошедшего.

«Вина подсудимого доказана материалами дела, в том числе заключением комплексной судебно-медицинской и автотехнической экспертизы, заключением экспертизы принадлежности следов крови на водительской подушке безопасности и другими материалами дела», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил кузнечанина к 6 годам 6 месяцам колонии поселения и на 2 года 6 месяцев лишил права управления транспортными средствами. Также с него в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 850 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.