Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 ноя 2019|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  70.67  |  $  64.18

Происшествия | Под Кузнецком «Лада» вылетела в кювет: один человек погиб, трое пострадали

26.11.2019|10:57
Печать

В ночь на вторник, 26 ноября, в Кузнецком районе случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, в 0:30 на 12-м километре подъезда к Кузнецку с восточной стороны 24-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением, вылетел в кювет, наехал на препятствие и опрокинулся.

В результате ДТП травмы получили сам автомобилист и три его пассажира – мужчины 27, 28 и 30 лет. Медики госпитализировали их.

«Мужчина 1992 года рождения впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

5 ноября на 764-м километре трассы М5 в Кузнецком районе столкнулись три автомобиля: грузовой ГАЗ-2824 LU, Nissan Murano и Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП травмы получили пассажиры Nissan, 75-летняя пенсионерка и 9-летний мальчик. Они были госпитализированы.

0
0
0
0
 
Гость|26.11.2019 12:00|

не беда,автоваз ещё вам капсул смерти наклепает,успевайте покупать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!