26.11.2019 | 10:57

В ночь на вторник, 26 ноября, в Кузнецком районе случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, в 0:30 на 12-м километре подъезда к Кузнецку с восточной стороны 24-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением, вылетел в кювет, наехал на препятствие и опрокинулся.

В результате ДТП травмы получили сам автомобилист и три его пассажира – мужчины 27, 28 и 30 лет. Медики госпитализировали их.

«Мужчина 1992 года рождения впоследствии скончался в медицинском учреждении», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

5 ноября на 764-м километре трассы М5 в Кузнецком районе столкнулись три автомобиля: грузовой ГАЗ-2824 LU, Nissan Murano и Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП травмы получили пассажиры Nissan, 75-летняя пенсионерка и 9-летний мальчик. Они были госпитализированы.