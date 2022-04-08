У наровчатца, отметившего золотую свадьбу, украли юбилейную выплату

Житель Наровчатского района лишился награды за долгую семейную жизнь.
5 000 рублей - выплата, которые в Пензенской области получают супруги, прожившие в законном браке 50 и более лет. Когда наровчатский золотой юбиляр решил снять эти деньги с карты, их там не оказалось.
Мужчина обратился к сотруднику банка, и тот выяснил: деньги поступали на счет, но были сняты.
Выяснилось, что сим-карта мобильного телефона наровчатца была привязана к услуге «Мобильный банк», но мужчина долгое время ею не пользовался. В подобных случаях оператор может передать номер другому желающему.
Так и произошло: сим-карту с номером, ранее зарегистрированным на наровчатца, приобрела жительница Пензы. Она сделала запрос на номер 900 и обнаружила, что на банковском счете находятся деньги - 4 978 рублей. Обрадованная женщина перевела все средства на банковскую карту супруга.
Итогом хищения денег стала скамья подсудимых. Учитывая явку с повинной, возмещение ущерба и наличие двух маленьких детей, женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.
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penzainform.ru писал(a):Было бы неплохо резко выдать всем инвалидам и пенсионерам по 5 000 рублей.