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Криминал

Резкий ответ на замечание о курении привел пензячку к гибели

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В Пензе возбуждено уголовное дело о насильственной смерти 49-летней горожанки.

По данным следствия, она около двух месяцев жила с 42-летним мужчиной в квартире на улице Терновского. Днем 30 марта пара выпивала. Хозяйка вышла на балкон покурить, а сожитель сделал ей по этому поводу замечание.

Позже он рассказал, что подруга начала его оскорблять, он же в ответ избил ее и покинул дом. На следующий день мужчина вновь явился к подруге и увидел ее безжизненное тело на полу. Испугавшись, он ушел из квартиры.

Мертвую женщину обнаружил вечером 31 марта ее брат, сообщивший о случившемся в полицию.

По предварительным данным судебной-медицинской экспертизы, смерть горожанки наступила на месте происшествия от травмы живота и груди.

Пензенец задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда он взят под стражу.

«Проводится установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Капля никотина...

Гость||

Очень интересно и содержательно...

Гость||

Какая бурная жизнь у людей! Живут грешно и умирают смешно

Гость||

Вот уж точно - курение вредит здоровью

Гость||

Глубинный народ.

Имя: Гость
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