Житель Пензы скончался после ранения в ногу

28.03.2022 | 18:13

В Пензе выясняют обстоятельства смерти 60-летнего мужчины. По версии следствия, к его гибели может быть причастен знакомый - местный житель 1975 года рождения.

Трагический инцидент произошел 18 марта в квартире дома на проспекте Строителей. Предполагаемый злоумышленник употреблял спиртное с соседом. Увидев в окно знакомого, мужчины пригласили его к себе.

«В процессе общения и совместного употребления алкоголя между обвиняемым и гостем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес ему не менее одного удара ножом в ногу», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Рана оказалась смертельной. Гость скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчину задержали, ему было предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается», - пояснила Татьяна Махницкая.