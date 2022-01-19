Криминал

В Земетчине госслужащего обвиняют в получении взятки от знакомой

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В Земетчине специалист отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Федерального агентства по рыболовству подозревается в получении взятки.

Как удалось установить правоохранителям, 12 июня мужчина находился на своем рабочем месте, где получил 7,5 тыс. рублей от приятельницы. Взамен он не должен был составлять протокол об административном правонарушении (ловле рыбы сетями) в отношении посетительницы и ее мужа.

«В начале июля 2021 года обвиняемый получил от нее взятку в размере 13 тыс. рублей за аналогичные незаконные действия», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Работник признал вину. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость||

ой какой взяточник прям мирвого масштаба, преступление века раскрыли правоохранители

Гость||

Земетчиня

Гость||

Почему не в СИЗО?

Имя: Гость
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