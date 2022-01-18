Пензенец оформил три кредита и перевел деньги мошенникам

18.01.2022 | 20:39

48-летнему мужчине позвонил человек, который представился сотрудником банка и заявил, что злоумышленники пытаются снять деньги с кредитной карты гражданина. Чтобы предотвратить такие действия, ему необходимо самостоятельно оформить заем.

«Мужчина поверил звонившему и, следуя его инструкциям, оформил в трех банках кредиты на общую сумму более 1 300 000 рублей. Затем потерпевший последовал в торговый центр, который расположен на улице Плеханова в Пензе, где через терминал перевел всю сумму на расчетный счет, который ему продиктовал злоумышленник», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, когда ему предложили оформить четвертый кредит - уже под залог автомобиля. Только после этого он обратился в полицию.

«Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - пояснила Яна Малюченко.