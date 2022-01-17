В камеру к фигуранту дела Белозерцева попал генерал ВКС РФ

17.01.2022 | 14:21

В камеру к водителю бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Геннадию Маркову, ожидающему суда в московском СИЗО «Матросская тишина», поместили бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерала Андрея Кобана.

Об этом сообщило федеральное агентство ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи, посетившего изолятор.

Кобан был арестован по обвинению во взятке в размере 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники. Также по делу о коррупции проходит и Марков.

Камера шестиместная, еще два соседа обвиняются в мошенничестве, пятый - в растрате и шестой - в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Геннадий Марков, наряду с Иваном Белозерцевым и остальными фигурантами дела, находятся в СИЗО с конца марта 2021 года.

По версии следствия, экс-сенатор Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму более 31 млн руб. (20 млн руб. наличными и ценности) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Посредниками при передаче, предположительно, выступили замдиректора представительства Пензенской области при Правительстве РФ Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Ранее сообщалось, что сам Белозерцев ожидает суда в четырехместной камере. С ним, по его словам, находятся достойные и образованные люди. Он также отмечал вежливое отношение сотрудников следственного изолятора.

Срок содержания под стражей всех фигурантов дела неоднократно продлевался, последняя дата - 20 февраля.